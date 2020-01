Cum se pot proteja de coronavirus românii care călătoresc cu avionul. Cel mai periculos loc Cum se pot proteja de coronavirus romanii care calatoresc cu avionul. Cel mai periculos loc Spaima generala creata de raspandirea virusului din China va afecta serios industria aviatica. Oamenii din întreaga lume se gândesc acum de două ori înainte să urce într-un avion, de teama că în zbor s-ar îmbolnăvi mult mai ușor. Și totuși, Organizația Mondială a Sănătății susține că riscul de răspândire a gripei sau a altui virus într-un avion, este la fel de mare, ca în… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

