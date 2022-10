Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, nu renunța la ideea calificarii in primavara europeana, ceea ce pare a fi o misiune imposibila in prezent pentru vicecampioana Romaniei. FCSB a pierdut 3 dintre cele 4 meciuri jucate pana acum in Conference League și ocupa ultimul loc in grupa B, cu un singur…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre infrangerea suferita de jucatorii antrenați de Nicolae Dica. Omul de afaceri ar putea angaja un antrenor strain și 1-2 scouteri, care sa se ocupe de transferuri. „Asta e, nu mai sunt ca pe vremuri, patimaș. Lucrurile materiale nu ma mai afecteaza…

- Octavian Popescu (19 ani) are un inceput de sezon slab, iar dupa meciul cu Silkeborg, din Conference League, mijlocașul a ramas fara banderola. Unchiul lui Tavi, care are același nume cu acesta, Octavian Popescu, a lasat de ințeles ca viața extra sportiva i-ar fi daunat jucatorului. ”El are o relație…

- Meciul dintre Silkeborg și FCSB (joi, ora 19:45) va fi transmis de Pro Arena, post secundar al trustului Pro, dupa ce primele doua partide ale „roș-albaștrilor” din grupele Conference League s-au vazut la Pro TV. In Danemarca, vicecampioana Romaniei va cauta cea dintai victorie din grupa. Pro TV a…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. „Am vazut…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. Fii…

- FCSB și-a aflat astazi adversarele din grupa de Conference League: West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Managerul general Mihai Stoica saluta revenirea roș-albaștrilor in grupele unei competiții europene dupa 5 ani de absența. „Pentru grupa noastra trebuia inventata o competiție intermediara intre…

- FCSB și-a aflat astazi adversarele din grupa de Conference League: West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, susține ca managerul Mihai Stoica și le-a dorit pe primele doua echipe. „MM a zis inainte de tragere ca le vrea pe West Ham și Anderlecht, și astea au fost…