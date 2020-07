Stiri pe aceeasi tema

- Cainele polițist Suier apare intr-o postare pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne și arata cum trebuie purtata corect masca de protecție. Postarea a devenit virala, fiind distribuita de mii de internauți.

- Cainele polițist Suier apare intr-o postare pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și arata cum trebuie purtata corect masca de protecție. Postarea a devenit virala, fiind distribuita de mii de internauți.Cainele politist Suier apare in patru fotografii in care poarta masca de…

- Doi deputați PSD au fost amendați marți dimineața de polițiști pentru ca au refuzat sa poarte maști de protecție in interiorul unui fast-food din București. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției, cei doi au adoptat un comportament sfidator și le-au adresat polițiștilor expresii...

- Petrecere cu sute de tineri, sambata seara, intr-un club din Iași, tinerii au lasat acasa masca de protecție, iar distanțarea social a fost sfidata, scrie ziarul de Iași. Ziarul Libertatea a cerut și oreacție poliției din Iași insa pana acum nu am primit un raspuns.Deși autoritațile recomanda distanțarea…

- In plina pandemie, Julia Roberts a descoperit un mod inedit de a tine coronavirusul la distanta. Actrita socheaza cu noua imagine. Vedeta i-a uimit chiar si pe fotografii care au surprins-o asa.

- Europarlamentarul USR Clotilde Armand publica, miercuri, o fotografie pe Facebook in care vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, nu poarta masca de protectie in Parlament. Legislatia din timpul starii de alerta prevede ca purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie.`Asta…

- Consilierul PNL Liviu Iacob i-a reprosat sefului CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, ca, prin refuzul de a purta masca, da un exemplu nepotrivit atat consilierilor judeteni PSD, cat si cetatenilor judetului. De asemenea, consilierii judeteni liberali au amintit despre o dispozitie data chiar de presedintele…

- Qatarul a inceput de duminica sa aplice sanctiunile cele mai severe din lume impotriva persoanelor care nu poarta masca de protectie in public, pedepsele putand ajunge pana la 3 ani de inchisoare, transmite AFP.Guvernul a decis ca este obligatorie purtarea de masti de protectie in public,…