Stiri pe aceeasi tema

- “De-a dreptul captivant. Matura pe jos cu multe dintre filmele de la Hollywood.” Alex Saveliev, Film Threat Blockbuster-ul rusesc SPUTNIK va rula din 30 iulie in cinematografele din toata țara. Selectat la Tribeca Film Festival, SPUTNIK este un horror SF care depașește granițele genului și se metamorfozeaza…

- Portalul web de pe care cetațenii romani sau straini iși pot genera certificatele digitale UE privind COVID este pregatit pentru lansarea din 1 iulie 2021. Specialiștii STS, care au dezvoltat intregul sistem informatic, au facut ultimele optimizari, in conformitate cu prevederile OUG adoptata de Guvernul…

- Un perete al cascadei Bigar din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, cu o inalțime de aproximativ 4 metri, s-a surpat luni, 7 iunie, in jurul orei 18.15, din cauze naturale. Cascada Bigar s-a format in timp, prin depunerea carbonatului de calciu din apele Izbucului Bigar, care a fost acoperit de…

- O zi mult așteptata de cei mici, 1 Iunie. Numai ca, anul acesta totul s-a desfașurat altfel din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Daca din punct de vedere calendaristic ar trebui sa fie vara, anotimpul fierbinte pare inca foarte departe. Cu toate acestea sarbatoarea copiilor a fost la cote inalte.…

- In contextul masurilor dispuse pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19, facem precizarea ca testarea privind cunoasterea legislatiei rutiere in vederea reducerii perioadei de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice se va desfașura in cladirea Poliției Municipiului…

- La cateva zile de debutul verii, in munți inca este zapada. Și ce zapada! Cam de 5-6 metri. Utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București se straduiesc sa deszapezeasca Transfagarașanul. Articolul Cum se deszapezește Transfagarașanul – VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului…

- Superbet este probabil una din cele mai mari case de pariuri stradale cat si online, activand atat pe segmentul pariurilor sportive cat si pe cel al jocurilor de noroc, avand sediul principal in Capitala. Mai exact, gigantul Superbet a aparut in 2008 la comanda lui Sacha Dragic, marele grup operand…

- Preșcolarii și elevii tuturor claselor, exceptand cele terminale, se intorc de astazi, 5 mai, la școala, dupa vacanța prelungita de primavara, insa nu toți vor participa fizic la cursuri. In baza noilor scenarii stabilite, elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, dar și cei de a IX-a, a X-a și a XI-a…