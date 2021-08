Stiri pe aceeasi tema

- Detalii terifiante in cazul educatoarei ucise de soțul sau! Liliana Faur a fost injunghiata pe 12 august și in urma unei autopsii, medicii legiști au stabilit ca femeia a fost macelarita, astfel ca arma pe care criminalul din Fundeni a folosit-o pentru a o omori pe partenera de viața i-a ajuns in inima…

- Florin Ristei e unul dintre cei mai indragiți cantareți din Romania și, totodata, acesta e jurat la „X Factor”. Artistul a facut recent dezvaluiri din trecutul sau, a povestit despre una dintre cele mai frumoase veri pe care le-a trait pana acum. Era chiar in primul an de facultate. Impreuna cu colegii,…

- Romanii, la coada Europei, la puterea de cumparare. Florin Cițu, contrazis de date Romanii, la coada Europei, la puterea de cumparare. Florin Cițu, contrazis de date Romanii sunt printre cei mai deschiși europeni pentru a adopta modul de lucru hibrid, transmite Mediafax. Conform unui studiu L’observatoire…

- ANAF reamintește modalitațile prin care contribuabilii pot obține certificatele de rezidența fiscala fara a mai fi necesara deplasarea la sediile instituției. Pentru obtinerea fara deplasare la organele fiscale din cadrul ANAF a urmatoarelor documente: certificate de rezidența fiscala pentru persoane…

- Numarul sacrificarilor a crescut in aprilie 2021 la bovine, porcine, ovine și caprine și a scazut la pasari, comparativ cu luna precedenta, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Astfel, numarul bovinelor sacrificate a crescut cu 2%, iar greutatea in carcasa cu 1%, fata de aceeași luna…

- Vlad Ciuburciu este Directorul General al companiei Vascar, unul dintre cei mai importanti producatori din industria carnii din Romania. Antreprenorul ne-a vorbit despre planurile de viitor ale companiei, dar si despre portofoliul de produse pe care le comercializeaza. Vascar are sediul in Vaslui si…

- „Statele membre pot acum sa aleaga sa-si extinda campaniile de vaccinare pentru a-i include si pe tineri. Pentru a pune capat acestei crize, fiecare doza conteaza”, a comentat comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, intr-un mesaj pe Twitter.Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a trimis in judecata o femeie din Republica Moldova, cunoscuta ca "Dr. Lana", care, incepand cu anul 2019, cu ajutorul sotului, a efectuat interventii estetice minim invazive in Bucuresti si in tara fara a fi inregistrata la Colegiul Medicilor…