Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a zvonit ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu ar mai forma un cuplu, afaceristul a postat un mesaj pe contul lui personal de Instagram in care se specifica ca oamenii nu sunt prezenți atunci cand ai cea mai mare nevoie de ei. Sa fie oare probleme in "paradis"?

- Are 42 de ani, insa, pentru ea, varsta nu e decat un numar. Kim Kardashian arata demențial și este admirata și totodata și invidiata pentru formele perfecte pe care le etaleaza la fiecare apariție. Ce obiceiuri sanatoase are diva și cum reușește sa se mențina in forma.

- Larisa Udila le-a marturisit fanilor in urma cu ceva timp ca iși dorește sa slabeasca, iar in tot acest proces are parte de susținerea soțului sau. De curand, influencerița a povestit ca a ajuns la greutatea dorita, dar a decis sa scoata din alimentație unele produse.

- Denisa Nechifor a spus ca nu crede in diete, ci are anumite lucruri de la care nu se abate de ani intregi. Vedeta a povestit ce face pentru a se menține in forma, marturisind ca nu este genul care sa se abțina de la anumite alimente.

- In urma cu aproape o luna, Mihai Traistariu marturisea ca iși dorește sa slabeasca, așa ca este dispus sa se infometeze pentru a scapa de kilogramele in plus. De curand, artistul le-a povestit fanilor cum decurge regimul drastic la care a apelat, dar și ce alte sacrificii a mai facut pentru a se menține…

- Minodora este una dintre cele mai apreciate și iubite canterețe din Romania. Ei bine, in urma cu cațiva ani, artista și-a taiat stomacul, iar de atunci reușește sa ramana la fel de slaba. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre cum reușește sa se mențina in forma. Iata ce dezvaluiri…

- In fiecare an, creștinii ortodocși sarbatoresc Nașterea Domnului, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 25 decembrie. Ajunul Craciunului vine cu o serie de obiceiuri și tradiții, pe care trebuie sa le respectam. Iata așadar ce nu e bine sa faci in Ajun de Craciun. Tradiții și obiceiuri pe…