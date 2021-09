Cum se măsoară masa unui atom? Masa atomică Atomii sunt formați din electroni, particule elementare organizate in straturi electronice la exteriorul atomului, și nucleu. Nucleul aste format din protoni și neutroni, care nu sunt insa particule elementare, ci, la randul lor, sunt formate din alte particule, de care știm ca ar fi elementare (nu sunt alcatuite din ale particule) denumite quarcuri. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

