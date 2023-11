Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat CCIA. Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad a organizat vineri, 10.11.2023, evenimentul „Tineri in dialog cu antreprenori de succes”, proiect sustinut... The post Gheorghe Seculici in dialog cu tinerii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Aplicația de social media TikTok iși suspenda serviciul de cumparaturi online din Indonezia pentru a respecta noile reguli din țara asiatica. Asta dupa ce Indonezia a decis sa interzica tranzacțiile de bunuri pe rețelele de socializare in cadrul noilor r

- Moda este intr-o continua evoluție, iar tinerii joaca un rol crucial in definirea tendințelor actuale. Cu acces la informații din intreaga lume și cu dorința de a-și exprima individualitatea, tinerii de astazi aduc un aer proaspat și diversificat in lumea modei. Cum se imbraca tinerii in zilele noastre?…

- Se pare ca toata situația a fost posibila dupa ce barbatul a uitat sa dezactiveze aplicațiile vocale de pe aplicația Alexa, relateaza The Mirror .„Copilul meu de cinci ani a comandat jucarii in valoare de aproape 1.000 de dolari de pe Amazon in aceasta dimineața”, a spus tatal acestuia.In videoclipul…

- Se pare ca toata situația a fost posibila dupa ce barbatul a uitat sa dezactiveze aplicațiile vocale de pe aplicația Alexa, relateaza The Mirror. „Copilul meu de cinci ani a comandat jucarii in valoare de aproape 1.000 de dolari de pe Amazon in aceasta dimineața”, a spus tatal acestuia. In videoclipul…

- Tinerii pasionați de street art din orașul Arad au timp pana joi, 17 august sa se inscrie la atelierul de arta urbana organizat de Asociația Citizenit.... The post Tinerii aradeni au timp pana pe 17 august sa se inscrie la Atelierul de arta murala organizat de Asociația Citizenit appeared first on Special…

- Poloul aradean traiește și are viitor! Aceasta este concluzia dupa turneul desfașurat la finele saptamanii trecute la bazinul descoperit „Padurice”. Tinerii coordonați de Cristian Cosma... The post CS AMEFA, locul secund la Cupa „Aradului” la polo juniori, competiție desfașurata in aer liber appeared…