- Razvan Fodor sufera de astm, iar aceasta problema l-a afectat foarte mult de-a lungul timpului. Prezentatorul de la Burlacul a marturisit la Xtra Night Show ca au fost doua momente in care a crezut ca va muri!

- Laurette Atindehou a ajuns la Poliție dupa ce ar fi fost agresata de un barbat intr-un hotel din centrul Capitalei. Avocatul acesteia a facut primele declarații cu privire la nefericitul eveniment. Laurette Atindehou, in varsta de 37 de ani, a trecut prin momente de groaza. Vedeta s-ar fi intalnit…

- Actorul din serialul „Adela”, Razvan Fodor, este totodata și gazda emisiunii „Burlacul” de pe Antena 1. Intr-un interviu exclusivist, vedeta a povestit despre cum a acceptat sa fie gazda emisiunii, dar și despre perioada lui de burlacie din tinerețe. „Sincer, nu ma vedeam in ipostaza de a fi prezentator…

- Razvan Fodor (45 de ani) așteapta cu nerabdare sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Artistul a marturisit recent ca se afla in categoria de risc deoarece sufera de astm. Pentru a nu se infecta cu SARS-CoV-2, Razvan Fodor se ferește cat se poate de mult de locurile aglomerate, poarta mereu masca…

- Cristina Vasiu, concurenta de la „Te cunosc de undeva” noul sezon, traiește in prezent o poveste de dragoste cu Alin Gabriel. Cei doi sunt vecini de bloc și s-au cunoscut in pandemie. „Suntem de puțin timpimpreuna, ne-am cunoscut in perioada pandemiei. Suntem vecini in același bloc,ne-am cunoscut chiar…

- Razvan Fodor și Irina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au impreuna o fetița, iar acum, prezentatorul show-ului „Burlacul” a vorbit despre cel de-al doilea copil. Cu toate acestea, se pare ca perioada aceasta nu este una deloc potrivita, iar soții așteapta momentul.„Ne-am…

- Inceputul lunii februarie vine cu vești mari in lumea mondena! Razvan Fodor și soția sa, parinți pentru a doua oara? Primele declarații ale prezentatorului de la ”Burlacul” despre sarcina Irinei.

- Incepand cu data de 31 ianuarie 2021, ora 00:00, toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc in Franta din tarile spatiului european Uniunea Europeana, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Vatican si Elvetia au obligatia de a prezenta companiei de transport si autoritatilor…