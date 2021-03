Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau și Adi Rus traiesc cea mai frumoasa poveste de dragoste, iar vacanțele și surprizele romantice sunt la ordinea zile. Artista a postat pe rețelele de socializare cateva imagini de colecție alaturi de soțul ei, direct de pe plajele exotice.

- Vladuța Lupau implinește 30 de ani, maine, chiar de Ziua Internaționala a Femeii. Artista a inceput sa petreaca din seara asta, iar soțul ei a surprins-o cum nu se putea mai frumos. Adi Rus i-a aratat cat de mult o iubește cu declarații de dragoste și un buchet imens de trandafiri roșii.

- Imediat dupa ce Vladuța Lupau a ajuns pe locul 1 in trending cu noua sa piesa, soțul sau, fotbalistul Adi Rus, a ținut sa o felicite, transmițand un mesaj ''dușmanilor'' artistei. Care a fost gestul facut de Adi Rus in semn de susținere pentru soția sa.

- Vladuța Lupau și Adi Rus se bucura de o vacanța de lux in Maldive, acolo unde au aterizat in urma cu cateva zile, pentru a-și sarbatori iubirea, dar și pentru a celebra ziua fotbalistului. Cei doi amorezi s-au rasfațat cat s-au rasfațat, dar acum s-au testat de urgența pentru a vedea daca sunt sau nu…

- Vladuța Lupau (29 de ani) și Adrian Rus (27), fostul goalkeeper al lui CFR Cluj, se rasfața intr-o vacanța in Insulele Maldive. Portarul Adi Rus, liber de contract dupa desparțirea de CFR produsa in 2020, are noroc in plan personal. Este casatorit de un an cu Vladuța Lupau, o artista faimoasa din Ardeal.…

- Vladuța Lupau este cunoscuta acum in toata Romania, cat și peste hotare, datorita talentului sau incontestabil, dar te-ai intrebat vreodata cum arata frumoasa interpreta de muzica populara atunci cand era mica? Soția lui Adi Rus și-a bucurat fanii cu niște amintiri de suflet, impartașindu-le o fotografie…

- Este bucurie mare in familia Vladuței Lupau! Frumoasa cantareața a aniversat ieri o persoana speciala! Fratele cunoscutei artistei și-a sarbatorit atunci ziua de naștere, iar cum cei doi sunt și acum foarte atașați unul de celalalt, vedeta i-a transmis cu aceasta ocazie mai multe mesaje emoționante…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Daca in viața profesionala lucrurile merg foarte bine pentru tanara clujeanca, același lucru se poate spune și despre cea personala.