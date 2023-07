Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie a venit cu vești minunate pentru unii nativi. Acești nativi vor fi mai fericiți ca niciodata și vor avea parte de multe momente speciale. Ei vor avea parte de realizari pe toate planurile.Nativii nascuți sub semnul zodiei Leu vor fi inconjurați de noroc și bucurie in perioada urmatoare! Dupa…

- 2 Iulie este prin excelența data uneia dintre cele mai frumoase sarbatori, care are loc la Campina, la Castelul Iulia Hasdeu. Este o sarbatoare inceputa inca din secolul al XIX-lea, de insuși Bogdan Petriceicu Hasdeu, care a dorit astfel sa-și celebreze cele doua Iulii din viața sa - soția și fiica.…

- Giuleștiul se pregatește de sarbatoare! Pe 25 iunie, in ziua in care implinesc 100 de ani de existența, rapidiștii vor avea parte de un spectacol care va ramane in memoria tuturor suporterilor. Se vand biletele la centenar Biletele pentru eveniment au fost deja puse in vanzare, cu prioritate pentru…

- Luna iulie vine cu vești minunate pentru unii nativi. Care este zodia norocoasa a lunii. Acești nativi vor fi mai fericiți ca niciodata și vor avea parte de multe momente speciale. Ei vor avea parte de realizari pe toate planurile.

- VIDEO: Florin Roman, atac la ministrul Marius Budai pe tema ratei de inlocuire a pensiilor magistraților: Da dovada de lașitate Deputatul de Alba, Florin Roman (PNL), a lansat vineri un atac la adresa ministrului muncii, Marius Budai pe subiectul pensiilor speciale pentru magistrați. Roman a spus ca…

- De curand, in presa s-a speculat ca Sore și Razvan Miheț formeaza un cuplu, dupa ce s-au afișat impreuna la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Cu toate ca artista a preferat sa nu dezvaluie prea multe despre posibila relație, nu exista urma de indoiala ca Sore și Razvan Miheț sunt mai fericiți ca niciodata…

- Comunicat Primaria Teiuș: serbarea campeneasca din satul Beldiu, un eveniment așteptat, cu momente speciale și voie buna Intr-o atmosfera calda, la propriu și la figurat, cu o prezența numeroasa din partea localnicilor din sat, dar și a prietenilor din orașul Teiuș și nu numai, serbarea campeneasca…

- Andra Volos traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Lele. Daca acum se afișeaza des și foarte indragostiți in fața fanilor, iata dovada ca au ținut relația ascunsa la inceput. Cum s-au dat de gol. Fanii și-au dat seama, dupa ce iubita manelistului a postat un mesaj.