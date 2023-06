Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii terifiante despre Ilie Marcel Șerbuc, principalul suspect al poliției pentru crima care a ingrozit Romania. Barbatul care ar fi ucis-o pe Anamaria Constantin, copila de 12 ani, este cautat in continuare in toata Europa, iar intre timp, oamenii legii au aflat lucruri teribile despre trecutul…

- Tornadele și ciclonii sunt furtuni care au potențialul de a provoca distrugeri pe scara larga. Sunt cauzate de instabilitatea condițiilor atmosferice. In funcție de regiune și de severitatea acestor furtuni, pot fi denumite taifunuri, uragane, cicloni tropicali și altele. Deși mulți oameni nu știu acest…

- O investigație facuta de o publicație independenta a scos la lumina detalii din culisele „operațiunii militare speciale” a Rusiei. Cine l-ar fi convins, de fapt, pe Vladimir Putin sa atace Ucraina. Un singur om ar fi dictat intreaga invazie. Cine l-ar fi convins pe Vladimir Putin sa atace Ucraina O…

- Adrian Mutu are viața tot mai grea la Rapid. Dupa meciul cu CS Universitatea Craiova, galeria i-a cerut sa plece, iar cu trei zile inaintea partidei cu FCSB s-a intalnit cu fanii care l-au contestat. Liderul suporterilor a dezvaluit care a fost mesajul pentru antrenorul echipei din Giulești. Adrian…

- Prietenia dintre Vica Blochina și Oana Roman a luat sfarșit dupa mai mulți ani de zile, iar fosta amanta a lui Victor Pițurca spune ca nu ar mai exista cale de impacare intre cele doua vedete. Fosta Faimoasa de la Survivor 2023 susține ca fiica fostului premier al Romaniei i-ar fi intors spatele, dupa…

- Prințesa de Wales are apariții numai una și una, fiind intotdeauna admirata de fanii sai pentru fizicul de invidiat. Nu oricum a reușit soția Prințului William sa se bucure de o silueta excepționala. Afla in randurile de mai jos ce mananca Kate Middleton in fiecare dimineata. Respecta zilnic o dieta…

- Pe 25 martie, parca reeditand drama din Grecia, la Galați a avut loc un accidnet in care era implicata o locomotiva. Bilanțul accidentului, conform primelor informații, o persoana decedata și alte trei ranite, dupa ce locomotiva a lovit un vagon de calatori. Primele reacții au fost cererea de demitere…

- Dupa decizia Comisiei Europene de a aproba faina de greier pentru prepararea unor alimente, produsele ce vor avea in compoziție acest ingredient urmeaza sa apara pe rafturile Lidl, Kaufland și ale altor magazine și de la noi din țara. Ceea ce puțini știu insa este faptul ca zi de zi consumam deja „faina…