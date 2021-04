Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica și-a luat prin surprindere admiratorii din mediul online printr-o apariție de senzație. Frumoasa cantareața a lasat deoparte „inhibițiile” și le-a dezvaluit fanilor cum arata nemachiata, inca de la primele ore ale zilei. Așa cum era de așteptat, fanii soției lui Lucian Mitrea au reacționat…

- Florin Salam a facut declarații neașteptate despre dependența sa de alcool și pațaniile in care a fost implicat din cauza interlopilor. Manelistul și-a deschis sufletul in fața fanilor in podcastul lui Damian Draghici. Florin Salam a dezvaluit ce a pațit din cauza colegilor și a interlopilor Florin…

- Jo și Juno au starnit un val de controverse dupa ce au lansat o piesa impreuna, care i-a pus pe fani pe ganduri. Artiștii au dezvaluit in cadrul unui interviu la dublu care este adevarul despre relația lor și ce este acum intre ei.

- Painea este o sursa grozava de fibre și carbohidrați. Cu toate acestea, ar trebui sa fii atent la cantitatea de paine pe care o consumi zilnic, iar asta pentru ca in funcție de tipul ei, painea poate ajunge sa aiba pana la 150 de calorii pe felie. Adevarul despre paine Veganii se feresc sa consume […]…

- Gabriela Cristea a fost și de aceasta data deschisa cu admiratorii ei din mediul online și le-a marturisit ca a ajuns pe mainile medicilor. Pentru a nu le da motive de ingrijorare, partenera de viața a lui Tavi Clonda nu a stat pe ganduri și le-a dezvaluit fanilor motivul. Iata așadar despre ce este…

- Mirela Vaida este o reala apariție, fie ca este vorba despre mediul real sau cel virtual. Avand in vedere faptul ca se lauda cu un ten lipsit de imperfecțiuni și cu niște trasaturi superbe, mulți s-au intrebat daca nu cumva celebra prezentatoare de la Acces Direct a apelat la ajutorul medicului estetician.…

- Carmen de la Salciua a intrat din nou in atenția internauților tot datorita firii sale dezinvolte. Frumoasa cantareața și-a deschis astfel sufletul in fața admiratorilor și le-a vorbit despre un subiect extrem de controversat: operațiile estetice. Iata ce le-a dezvaluit artista in legatura cu intervențiile…