Cum se face sosul wasabi. Ingrediente și mod de preparare Cum se face sosul wasabi. Sosul wasabi este o rețeta japoneza, insa romanii au ajuns sa il indrageasca foarte mult. Sosul wasabi se serveste adesea la sushi, fiind un hrean tipic japonez, insa il poți manca cu orice altceva și de asemenea il poți prepara cand dorești. Cum se face sosul wasabi. Ingrediente și mod de preparare Ingredientele pentru sosul wasabi sunt urmatoarele: – o jumatate de ceasca de apa – 3 lingurite de praf de wasabi – o jumatate de ceasca de sos de soia – 2 lingurite de ulei – 2 lingurite de vin dulce – o lingurita de ghimbir proaspat – doua cepe verzi Cum se face sosul wasabi.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre profesori si parinti sunt de acord cu interzicerea folosirii mastilor textile la scoala doar daca se vor asigura masti medicinale gratuite, potrivit unui sondaj al World Vision Romania realizat in prima saptamana a lunii ianuarie in mediul rural.

- Jumatate dintre profesori si parinti sunt de acord cu interzicerea folosirii mastilor textile la scoala doar daca se vor asigura masti chirugicale gratuite, arata un sondaj realizat de World Vision Romani, in prima saptamana a lunii ianuarie, in mediul rural.Mai mult de o treime dintre respondentii…

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- O criza de proportii ameninta agricultura Romaniei. Combinatul Azomures, care asigura jumatate din cantitatea de ingrasaminte chimice, isi sisteaza productia din cauza preturilor mari la gaze si energie electrica.

- Te-ai intrebat vreodata cum se fac pufuleții? Cu toții am i-am mancat și sunt delicioși, fie ca sunt simpli, cu branza, inveliți in ciocolata sau cu aroma de alune. Cum se poate ca acel mic pufulete sa provina dintr-un știulete de porumb? S-ar putea crezi ca este nevoie de o mulțime de ingrediente sofisticate,…

- Frecați pielea cu o jumatate de ceapa și veți fi surprinsi de efectele sale rapide ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix 1. Arsuri Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferte Speciale pentru Revelion…

- Zacusca de ciuperci – cea mai rapida, simpla, gustoasa și ieftina rețeta! Ingredientele iți sunt la indemana, așadar iata ce ai de facut! INGREDIENTE • 2 kg ciuperci; • 1 kg gogoșari/ardei kapia; • 1 kg roșii coapte; • 400 g ceapa; • 2 caței de usturoi; • 200 ml ulei; • sare și piper dupa gust; • 2-3…