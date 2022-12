Cum se explică penuria de medicamente în Uniunea Europeană Lipsa multor medicamente in toata Uniunea Europeana este un fenomen care iata se extinde in Canada și SUA și care se amplifica in ultimele saptamani. Fenomenul nu este cu totul nou, dar intr-adevar el se agraveaza odata cu crizele succesive legate de pandemia Covid-19 și razboiul din Ucraina. ”Potrivit studiului nostru anual, acest fenomen afecteaza toate țarile și toate tipurile de medicamente (…) In ultimii șapte-opt ani, am observat o inrautațire a situației”, a declarat pentru Euronews Ilaria Passarani, secretarul general al Asociației Farmaciștilor din Uniunea Europeana. Sunt motive de fond… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

