Stiri pe aceeasi tema

- Inainte cu doua zile de Craciun, un accident grav a avut loc la intrarea in Pasajul Unirii. Atunci, un autocar in care se aflau turiști greci, s-a izbit puternic de limitatorul de inalțime, iar mai multe persoane au ramas captive sub fiarele contorsionate. Un om și-a pierdut viața și alte peste 20 de…

- Soferul autocarului care a lovit limitatorul de inalțime de la pasajul Unirii, provocand astfel moartea unui om, conducea de 16 ore fara oprire. Potrivit spuselor autoritaților, dupa ce acesta a fost audiat ore in șir, oboseala ar fi fost principala cauza a tragediei.

- O persoana a murit si alte 22 de persoane sunt ranite, dupa ce autocarul plin cu turisti greci s-a izbit, vineri, de limitatorul de inaltime de la Pasajul Unirii. De asemenea, o femeie de 30 de ani este in stare critica, este in coma si a fost intubata de medici, fiind si ventilata. Potrivit sefului…

- Accidentul de la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala a avut loc in jurul orei 13.30. Ca urmare a accidentului, mai mulți pasageri au fost raniți, iar unii dintre aceștia au fost incarcerați.

- Un nou accident s-a produs la intrarea in Pasajul Unirii. Un autocar cu 47 de pasageri a rupt limitatorul de inalțime și a fost grav avariat. Patru persoane au fost grav ranite: doua dintre ele sunt in stare foarte grava, iar una – un barbat – in stop cardio-respirator. Din pacate, una din persoanele…

- O pasagera din autocarul cu turiști straini care a intrat in limitatorul de inalțime de la Pasajul Unirii din București a declarat pentru Digi24 ca șoferul a condus 16 ore fara pauza. Potrivit presei din Grecia, autocarul plecase din Volos și a mers 900 de kilometri. Un om a murit și alți 22 au fost…

- Un grav accident rutier a avut loc vineri dupa amiaza in Pasajul Unirii din capitala. Un autocar a incercat sa intre in pasarela, dar s-a blocat sub limitatorul de inalțime. La bord se aflau 47 de persoane de origine greaca, dintre care patru au ramas incarcerate. La fața locului s-au deplasat 6 autospeciale…

- Un accident a avut loc vineri, la Pasajul Unirii, relateaza G4Media. Un autocar s-a izbit de limitatorul de inalțime, iar traficul este blocat, susțin martori de la eveniment pentru G4Media. Mai multe persoane au ramas blocate in autocar, conform surselor consultate de G4Media. UPDATE 13:45 In prezent…