Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care tocmai nascuse a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul trei al spitalului. O femeie de 34 de ani, care era internata la Spitalul Municipal Medgidia pentru ca nascuse, a murit dupa ce, in noaptea de joi spre vineri, s-ar fi aruncat de la etajul trei al unitatii medicale. Inspectoratul…

- Curațarea vaselor cu grasime poate reprezenta o reala provocare. Merita sa incerci toate metodele pe care le ai la indemana, pentru a elimina aspectul gras al vaselor de bucatarie. Playtech Știri iți prezinta o noua tehnica ce a devenit virala pe platformele sociale. In ce consta metoda șervețelului…

- De ce mucegaiește pamantul orhideelor, o floare care infrumusețeaza orice camera, insa are nevoie de ingrijire constanta. Aflați in randurile urmatoare cum puteți scapa de aceasta problema. De ce mucegaiește pamantul orhideelor? Cu toții ne dorim orhidee frumoase și mereu sanatoase. Lumineaza locuința…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, intr un autocamion, condus de un cetatean roman, aproximativ 4.000 kg de tutun, ascuns prin metoda ldquo;capac", dupa mai multe cutii cu ardei capia. In data de 28.09.2023, politistii de frontiera ai Serviciului de Prevenire si Combatere…

- Cand ne este lumea mai draga, ne putem confrunta cu sughițul. De regula, aceasta senzație apare in momente importante. Iar acest lucru ne poate strica starea și implicit ziua. Din fericire, exista un truc care promite sa ne faca sa scapam de sughiț in mai puțin de 10 secunde. Iata ce trebuie sa faci!…

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, aproximativ jumatate din populația adulta din lume are cel puțin o durere de cap pe an. Durerile de cap sunt cronice atunci cand o persoana se confrunta cu ele de mai mult de 15 zile pe luna. O durere de cap pare un lucru mic, dar ne impiedica sa ducem […]

- Un șofer in varsta de 19 ani, care-și luase permisul de conducere cu numai noua luni in urma, a accidentat grav șase tineri, in preajma unei benzinarii, la ieșirea din localitatea Santimbru, județul Alba. Trei dintre cei loviți au decedat. La numai o saptamana dupa cazul șoferului drogat de la Constanța,…