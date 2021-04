Cum să vinzi sau să cumperi o mașină prin contract-auto.ro Daca vrei sa vinzi sau sa cumperi un automobil in deplina siguranta, lucrurile pot decurge extrem de simplu si facil atunci cand ai posibilitatea de a realiza un contract de vanzare-cumparare in timp util. Iar pentru a face asta poti apela la o metoda cu totul inovativa, pentru ca s-a lansat platforma www.contract-auto.ro care iti … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile uzate cu sute de mii kilometri la bord sunt adesea evitate, dar este o astfel de mașina bine folosita si intretinuta atat de infricoșatoare pe cat crede marea majoritate a oamenilor? Iata intrebarea la care vom incerca sa raspundem in cele ce urmeaza. Cei care se hotarasc sa-si achizitioneze…

- Atunci cand vrei sa cumperi sau sa vinzi o mașina trebuie sa iei in calcul mai multe lucruri. Pe platformele de vanzari online de autoturisme apar tot felul de oferte. Unele dintre ele merita, altele nu. Dar cand nu ai bani sa-ți cumperi o mașina noua, apelezi la cele second-hand. Numai ca, și nu de…

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dimineața in județul Galați. Patru persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit de un TIR oprit pe marginea drumului, pentru ca avea pana.

- Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor producerii incidentului The post Accident in Targu Mures intre o motocicleta si o masina! Motociclistul a fost ranit si a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Targu Mures intre o…

- Achiziționarea unei mașini rulate pare a fi un adevarat deal si trebuie sa recunoastem a uneori chiar este o soluție avantajoasa.Totuși uneori poate fi o investiție prost realizata. In randurile urmatoare ne-am propus sa descoperim instrumentele precum carVertical. Ce sunt cum te ajuta dar si de ce…

- Achiziția unei mașini second-hand vine cu un risc pentru cumparatori, chiar și daca merg la dealerii auto. Posibilitatea ca aceștia sa cumpere o mașina care a avut incidente este destul de mare. Samsarii de mașini rulate au multa experiența și tehnici...

- Fie ca ești pe cale sa-ți schimbi mașina curenta cu un model mai nou sau iți dorești sa-ți cumperi primul tau autoturism, probabil ca ți-ai setat deja un buget și ești pe cale sa stabilești care sunt așteptarile tale de la modelul pe care urmeaza sa-l achiziționezi. Daca nu iți dorești sa aloci o suma…

- Cumpararea unei mașini presupune pe langa ore intregi de cautari, o investiție destul de mare. Mulți dintre conducatorii auto nu iși permit sa cumpere un autoturism nou, venit direct din fabrica, și astfel atenția se indreapta catre autoturisme deja rulate. Aceasta alternativa vine insa cu mai multe…