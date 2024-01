Stiri pe aceeasi tema

- Burduja a fost intrebat sambata, la Antena 3 CNN daca este suficient gaz in depozitele statului pentru aceasta iarna. “Da, categoric stam mai bine decat oricand. Gradul de umplere in depozite este in jur de 90%, pentru aceasta perioada anului este mai mult decat acoperitor si, repet, in conditiile…

- Ucraina schimba tactica de razboi odata cu venirea iernii. Confirmarea schimbarii strategiei in razboiul Ucraina-Rusia vine de la cel mai inalt nivel al Administrației Zelenski. Consilierul prezidențial Mihailo Podolyak a anunțat ca venirea iernii a provocat „ajustarea tacticilor” de pe front, in razboiul…

- Pentru majoritatea oamenilor, sarbatorile de iarna sunt un prilej de bucurie și festivitați. Cu toate acestea, exista persoane care nu pot aprecia aceasta perioada a anului din cauza „depresiei sarbatorilor”, o problema tot mai frecventa, conform specialiștilor. Pe masura ce sarbatorile de iarna se…

- ”Stam mai bine ca oricand in Romania astazi cu depozitele de gaze. Suntem la un grad de umplere de 106%, ceea ce inseamna ca am umplut pana la buson, cum se spune cand mergem la pompa, la benzinarie. S-a umplut acel supraplin, rezerva tehnica, in depozitele actuale”, a declarant, marti seara, la Digi…

- In aceasta noapte Romania trece la ora de iarna, iar ceasul va indica ora 03:00 in loc de ora 04:00. Ultima noapte din octombrie de sambata spre diminica vine la pachet cu o ora de somn in plus pentru toți romanii. Care sunt efectele acestei schimbari și de ce are loc.

- n noaptea de 28/29 octombrie 2023, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale.Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora…

- Reprezentanții CFR Calatori au transmis ca trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. Ținand cont ca si in tarile vecine trecerea la ora de iarna se face in aceeasi zi, intre statiile de frontiera trenurile vor circula dupa graficele din mersul de tren in vigoare. „In…

- Trecem la ora de iarna 2023. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania da ceasurile inapoi cu o ora. Chiar daca duminica vom dormi mai mult, abia de luni se vor simti efectele. Crește riscul de infarct sau de suicid, avertizeaza dr.Tudor Ciuhodaru.