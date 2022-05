Stiri pe aceeasi tema

- Traim intr-o lume in care unele gesturi si decizii devin atat de exagerate, incat produc un efect de bumerang. Miscarea „Black Lives Matter“, cu statul in genunchi, a fost un prim exemplu concret. Apoi, am vazut ce a nascut discriminarea pe baza vaccinarii. Iar acum asistam la discriminarea pe baza…

- Alex Velea și Antonia traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cei doi au impreuna doi baieți, iar anul acesta spera sa faca pasul cel mare. Interpretul a vorbit despre nunta și despre relația cu mama copiilor lui. „E pandemie, dupa care razboi. Traim o perioada dificila. O sa ne casatorim,…

- Polițistul Anului 2021 la categoria investigarea criminalitații este agent șef Catalin Ghimpu. Acesta lucreaza din 2012 in cadrul IPJ Iasi si in prezent activeaza in cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi. “La IPJ Iași lucrez din data de 01.05.2012, atunci fiind repartizat la Secția 8 Poliție…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicita Israelului sa ofere arme Ucrainei și intreaba de ce acest stat nu a impus sancțiuni Rusiei. Acesta le reamintește parlamentarilor ca vor trebui sa traiasca cu alegerile pe care le fac in ceea ce privește

- Traim in era satisfacției instantanee. Expresia pentru vremurile noastre este „la cerere”, fie ca este vorba de filme, de livrarea de alimente, etc.. Unii ar putea chiar sa ia aceasta linie de raționament și sa o aplice la relațiile umane. Toate cele enumerate sunt adevarate despre epoca gratificarii…

- McDonald's a anunțat ca va inchide temporar toate restaurantele și va intrerupe toate operațiunile din Rusia, anunța CNN, potrivit Mediafax.. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Se poate și așa. In condițiile in care Romania este frecvent criticata pentru ce face sau ce nu face, iata ca exista și astfel de situații. Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in acre s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina…

- A inceput razboiul in Ucraina. Și? In 32 de ani de democrație am trecut prin mineriade, inflație, mandate ale unor presedinți depașiți de situație, arestari de politicieni corupți, manifestații, greve, Piața Victoriei, pandemie…Mai este loc in coșul democratic? Desigur. Ingramadim in suflete negura…