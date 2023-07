Stiri pe aceeasi tema

- Cartițele sunt unul dintre daunatorii cu care mulți dintre cei care locuiesc la curte se confrunta. Petrecandu-și cea mai mare parte a timpului sapand in subteran, prezența lor este evidenta doar prin distrugerile pe care le lasa in urma. Descopera care sunt plantele ce le pot ține la distanța de gradina…

- Da, ai citit bine! Banana, care cel mai probabil, chiar in acest moment sta in coșul cu fructe are multe beneficii de frumusețe de oferit! Este un fruct hranitor care conține cantitați mari de potasiu și magneziu! Alți nutrienți din banane includ vitamina A, B, E, zinc, aminoacizi și multe altele. Afla…

- Mutatii genetice nemaivazute pana acum, care provoaca foame intensa, identificate de cercetatori. Medicii au descoperit ca doi copii care au experimentat o foame intensa, insatiabila, ce i-a determinat sa manance in exces, au mutatii genetice rare, nemaiintalnite pana acum, care interfereaza cu leptina,…

- Alege materiale ușoare, ori de cate ori este posibil iar daca reușești sa gasești haine din materiale din fibra cat mai natural ai caștigat deja de la bun inceput batalia cu caldura, așa, macar pe jumatate: bumbacul, inul, canepa sau matasea sunt de baza. Alege culori mai deschise, daca este posibil,…

- Tot mai multe femei iși doresc sa aiba buze mai pline și mai voluminoase, dar nu toate sunt dispuse sa apeleze la ajutorul medicilor esteticieni. Ei bine, nu ar trebui sa aveți nevoie de o procedura cosmetica doar pentru ca doriți buze mai pline. Exista o mulțime de alte moduri de a obține un astfel…

- Deși cei mai mulți dintre noi ințelegem ca melcii fac parte din lumea naturala, asta nu inseamna ca vrem sa imparțim spațiul cu ei. La urma urmei, melcii sunt mucoși, urați și suficient de distructivi pentru a va dauna gazonului și gradinii. Din fericire, nu trebuie sa traiești cu ei pentru totdeauna.…

- Sinuzita este o inflamație a mucoasei paranazale insoțita de apariția unei secreții vascoase, transparente sau purulente in interiorul sinusurilor. Sinusurile sunt niște cavitați osoase pline cu aer a caror mucoasa se poate inflama in anumite cazuri: infecție, alergie, etc. Profita acum : Oferta de…

- Cum sa scapi de depunerile de grasime in doar 48 de ore – Iata metodele care chiar funcționeaza Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ne place sa avem un abdomen plat, asa ca am recurge…