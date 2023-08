Cum să scapi de petele de cafea cu uscătorul de păr. Trucul genial folosit de milioane de oameni Petele de cafea pot face ca orice zi buna sa se transforme in una mai puțin buna. Fie ca sunt pe haine sau pe mobila, acestea ne pot strica buna dispoziție. Insa, exista un truc care promite sa ne scape de petele de cafea de pe mobila. Va dura doar cateva secunde. Iata ce trebuie […] The post Cum sa scapi de petele de cafea cu uscatorul de par. Trucul genial folosit de milioane de oameni appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor ni s-a intamplat sa ne patam hainele favorite cu pete de cafea. Insa, din pacate, acestea sunt destul de greu de indepartat. Din acest motiv, acestea creeaza batai de cap gospodinelor. Din fericire, specialiștii vin cu cele mai bune sfaturi pentru indepartarea petelor. Iata care sunt acelea!…

- Daca frigiderul nu mai racește cum trebuie, este musai sa-i verificați garnitura de cauciuc. Aceasta este responsabila de inchiderea optima a ușii, așa ca este bine sa funcționeze cum trebuie. Vestea buna este ca aceasta problema se rezolva rapid. Iata cum sa repari garnitura frigiderului acasa, simplu…

- Mulți oameni nu cunosc alte utilizari ale cafelei, in afara de cea prin care se prepara licoarea magica a dimineții. Ei bine, in randurile de mai jos iți vom dezvalui un truc extrem de util, care te va ajuta sa scapi de o mare problema. Iata de ce sa pui boabe de cafea in dulapul […] The post Pune boabe…

- Dupa mai multe utilizari sau daca bijuteriile nu sunt de buna calitate, este normal ca acestea sa se oxideze și sa iși piarda stralucirea inițiala. Cu toate acestea, exista multe remedii casnice care te vor ajuta sa le redai aspectul pe care il aveau cand le-ai cumparat. Iata trucul cu paharul de bere…

- Pe masura ce valorile masurate de termometre cresc, petrecem tot mai mult timp in aer liber, iar ferestrele din casa stau larg deschise. Din pacate, tot acum iși fac apariția și aceste insecte zburatoare ce ne dau mari batai de cap. Exista insa o soluție naturala pentru a le ține la distanța de locuința.…

- Sarea are și alte intrebuințari pe langa cele din bucatarie. Spre exemplu, aceasta se poate pune in frigider. Trucul acesta este folosit de mulți oameni. Afla de ce ar trebui sa-l pui și tu in practica. Trucul folosit de multe persoane Te-ai intrebat de ce unii oameni pun o lingura de sare in frigider?…

- Daca locuiești la bloc, este posibil sa te confrunți macar o data in viața cu problema gandacilor de bucatarie. Oricat de curata ar fi bucataria ta, micile insecte tot pot ajunge in interiorul acesteia. Daca blocul este infestat, atunci aceștia vor ajunge și in bucataria ta. Exista anumite trucuri care…

- Vrei sa ai cele mai frumoase flori? Noi iți sarim in ajutor cu trucul genial pe care neaparat trebuie sa il incerci și tu. Usturoiul face minuni! Usturoiul, cel mai bun prieten al plantelor Ar fi surprins sa aflii, dar usturoiul are mai multe beneficii asupra plantelor. Usturoiul este un pesticid perfect…