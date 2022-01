Cum să renunți la băutură. 7 pași simpli pentru renunțare la alcool Daca vrei sa renunți la alcool, indiferent ca bei doar ocazional sau ești dependent, este important sa apelezi la cateva metode care sa te ajute sa treci mai ușor peste aceasta perioada. Renunțare la alcool - metode utile: 1. Apeleaza la consiliere Daca te confrunți cu adicția este important sa apelezi la consiliere. Terapia te poate ajuta sa auto-reflecți și sa ințelegi motivul pentru care bei. De asemenea, te poate ajuta sa iți schimbi tiparele de gandire pentru a evita alcoolul. 2. Apeleaza la grupuri de sprijin Este important pentru o persoana care se confrunta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Singuratatea și lipsa resurselor au fost cele mai grave probleme ale varstnicilor in anul 2021, 20 000 de varstnici pot primi ajutor prin proiectele Fundației Regale Margareta a Romaniei, Companiile pot contribui cu 20% din impozit, iar persoanele fizice pot inscrie o donație lunara pe website-ul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis aveertizari cod galben și portocaliu de precipitații insemnate și vant, valabile in urmatoarele zile in Transilvania, Carpații Occidentali și Carpații Meridionali. In inervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 10:00 se vor inregistra…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Alba Iulia iși schimba sediul: Unde se va desfașura programul cu publicul Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Alba Iulia iși schimba sediul: Unde se va desfașura programul cu publicul Serviciul Public Comunitar Local de…

- Hotelul Intercontinental din Bucuresti isi schimba denumirea din ianuarie 2022, data de la care vor fi demarate si lucrarile de renovare, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de vant și ninsoare viscolita, in zonele de munte din zece județe ale Romaniei. Iarna incepe sa iși intre in drepturi: reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au emis o atentionare Cod galben de vant si ninsoare…

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare de la Prima TV, se afla in Italia de mai mult timp, dupa ce a parasit Romania pentru a-și trata fiul de cancer peste hotare. In primavara acestui an, vedeta a șocat pe toata lumea dupa ce a anunțat divorțul de cel de-al treilea soț, alaturi de care please in Italia.…

- Una dintre marile provocari ale pandemie pe care o traversam de aproape doi ani este adaptarea la un stil de viața cu alte reguli sociale decat eram obișnuiți: masca de protecție a devenit deja parte din vestimentație, expresia ”distanțare sociala” a intrat in reflexul limbajului uzual, iar jobul, in…

- Membrii unei grupari din nordul Moldovei foloseau pentru transportul tigarilor de contrabanda masini cu dispozitive speciale de inlocuire a placutelor de inmatriculare, in mers, cu unele false, pentru a evita depistarea in trafic. Potrivit DIICOT, ieri, au fost efectuate 39 de perchezitii domiciliare…