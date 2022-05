Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul cunoscutul șlagar “Iubiți și cainii vagabonzi” al regretatului Mihai Constantinescu se pare ca nu are succes in orașul Targu Neamț. Spunem asta, pentru ca, de mai multa vreme, in ciuda reapariției a unui numar insemnat de caini fara stapan pe strazile orașului și in ciuda eforturilor administrației…

- Incepand cu data de 2 mai 2022, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba va trece, conform calendarului de activitați al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor București, la sistemul…

- Cei 2.000 de specialisti angajati in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in directiile de sanatate publica si in serviciile de ambulanta vor putea fi mentinuti in sistemul de sanatate. Asta prevede o hotarare care a fost adoptata de Guvern. Executivul a anuntat ca a…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta poate ramane sa lucreze in domeniul in care a activat. Deputatul Dan Constantin Șlincu a transmis ca este vizat de acest proiect de lege personalul din sistemul…

- REȘIȚA – Cuvantul a salvat popoare și nu te plictisești niciodata citind, fiindca e important sa ai cuvintele la tine. Am incercat sa sintetizam astfel indemnurile pe care poeții reșițeni Liubița Raichici, Cristian Bistriceanu și Gariela Savitski le-au adresat elevilor de la Colegiul „Mircea Eliade”…

- Anul acesta, germanii de la BMW sunt așteptați sa prezinte lumii intregi noul sedan electric i7 sau, cu alte cuvinte, versiunea cu zero emisii a navei amiral Seria 7. Pana atunci, insa, viitorul i7 trebuie perfecționat pana in cele mai mici detalii. Acum, sedanul electric a intrat in faza testelor acustice.…

- Bebelusii ale caror mame au fost vaccinate anti-COVID-19 in timpul sarcinii au un risc cu circa 60% mai redus de a fi spitalizati cu coronavirus, potrivit unui nou studiu american publicat marti, relateaza AFP. Cercetatorii cred ca aceasta protectie provine in special de la un transfer de anticorpi…

- sursa foto: Primaria Constanța De la 1 martie, sensurile unice existente pe strazile cuprinse intre bulevardul Tomis și strada Rascoalei din 1907 vor fi extinse pana la intersecția cu bulevardul Mamaia, respectiv strada I.G. Duca, anunța Primaria Constanța. „Implementarea acestei masuri este necesara…