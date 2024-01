Cum să profitați de avantajele facturării electronice cu ajutorul unor soluții software moderne Facturarea electronica este un proces care presupune emiterea, transmiterea și stocarea facturilor in format electronic, fara a mai folosi hartie. Acest proces aduce numeroase beneficii atat pentru furnizori, cat și pentru clienți, cum ar fi: reducerea costurilor, creșterea eficienței activitații financiare, eliminarea erorilor, imbunatațirea relațiilor comerciale și respectarea normelor fiscale. Incepand cu 1 ianuarie 2024, facturarea electronica va deveni obligatorie pentru toate tranzacțiile intre persoanele juridice, operatori economici, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

