- Metrorex a transmis sambata, 9 iulie, ca are in lucru un proiect-pilot pentru a spori siguranța calatorilor care așteapta metroul pe peroane. Sistemul urmeaza sa fie montat, pentru inceput, la stația Berceni, insa nu a fost avansat și un orizont de timp pentru finalizare.„Metrorex a inițiat acțiuni…

- ”Cu privire la evenimentul inregistrat in data de 24.05.2022, cand un tren a ramas blocat in tunel in zona statiei de metrou Piata Romana, sector 1, politistii Brigazii de Politie pentru Transportul Public s-au sesizat din oficiu si desfasoara activitati investigative sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- Un nou incident a avut loc pe magistrala 2, dupa alerta de incendiu de la Piața Romana de dimineata, iar calatorii care se indreptau spre Berceni de la Pipera au fost anuntati la statia Piata Victoriei sa coboare din tren, dupa ce garnitura a ajuns pe linia care duce spre statia Pipera. Reprezentantii…

- Sistemul medical romanesc, și-așa pus sub presiunea ultimilor doi ani, are mari probleme de organizare. Mai ales cand vine vorba de bolile transmisibile. Conform unor date statistice, se estimeaza ca o cincime din populația totala a Romaniei sufera de o boala transmisibila sau cronica. In 2008, in Romania…

- Compania de consultanța Deloitte a realizat un studiu pe baza unui sondaj la care au participat peste 26.000 de consumatori din 25 de țari din intreaga lume, inclusiv Romania. Potrivit acestui studiu, pentru 40% dintre romani mașina personala ramane mijlocul de transport zilnic preferat. Mai mult, 63%…