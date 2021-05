Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit medaliile de aur in proba de grup, sambata, la cea de-a 16-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica aerobica de la Baku. Gabriel Bocser, Teodora Cucu, Daniel Tavoc, David Gavrilovici si Mihai Alin Popa, care incheiasera calificarile cu cea mai mare nota, s-au impus in finala…

- Romania a cucerit o medalie de argint si una de bronz, vineri, la cea de-a 16-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica aerobica de la Baku. Romania a castigat argintul in proba pe echipe (16), fiind devansata de Rusia (13), dar terminand inaintea Ungariei (23), clasamentul intocmindu-se pe baza…

- Romania a cucerit o medalie de argint si una de bronz, vineri, la cea de-a 16-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica aerobica de la Baku. Romania a castigat argintul in proba pe echipe (16), fiind devansata de Rusia (13), dar terminand inaintea Ungariei (23), clasamentul intocmindu-se pe…

- Romania a reusit calificarea in sase finale la Campionatele Mondiale de gimnastica aerobica pentru juniori de la Baku, adica in toate probele in care a aliniat sportivi. La individual masculin (12-14 ani), Leonard Manta s-a clasat pe locul secund in calificari (20,400), dupa rusul Danila Kudinov (20,550).…

- Loturile naționale de juniori și seniori de gimnastica aerobica ale Romaniei se pregatesc din greu pentru cele mai importante competiții internaționale din acest an, Campionatele Mondiale de la Baku. Vor sa se intoarca acasa plini de medalii, iar pentru asta sacrifica tot! In afara de sutele de ore…

- Dupa rezultatele slabe inregistrate la Europenele de la Basel, Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Gimnastica a hotarat restructurarea activitatii lotului feminin de la Deva si descentralizarea pregatirii celui masculin. Deciziile vor intra in vigoare in data de 1 iunie 2021. Stop si de la capat:…

- Gimnasta Daniela Trica, componenta a lotului national feminin al Romaniei, si-a anuntat retragerea din activitate la doar 16 ani. „Totul are un inceput si un sfarsit. Si asta este sfarsitul meu in gimnastica. A fost un drum frumos, anevoios, cu bucurii si suparari, cu infrangeri si castiguri. Tot ce…

- Rusoaica Viktoria Listunova, in varsta de 15 ani, a obtinut medalia de aur la individual compus la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel (Elvetia), fiind urmata pe podium de compatrioata sa Anghelina Melnikova si de britanica Jessica Gadirova, transmite AFP. Campioana…