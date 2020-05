Stiri pe aceeasi tema

- Primarul muncipiului Suceava, Ion Lungu, ii indeamna pe medicii sanatoși sa mearga la serviciu, intrucat este nevoie de forța de munca in spital."Sa facem tot ce este posibil sa salvam cat mai multe vieti omenesti, sa reducem raspandirea acestei epidemii", a declarat primarul Ion Lungu, in cadrul unei…

- In pauza atat pe micul ecran, cat și de la teatru, Pavel Bartoș recupereaza timpul pierdut cu fetele lui, dar nu-și neglijeaza nici cariera. Profitand de timpul liber, Bartoș și-a relansat canalul de YouTube unde lanseaza diverse provocari pentru colegii lui atat din teatru, cat și de pe micul ecran.…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, a trimis astazi un mesaj de solidaritate, prin intermediul site-ului FRF , tuturor suporterilor, numindu-i coechipieri. Tehnicianul oltean s-a referit la perioada dificila prin care trece Romania inaintea sarbatorilor pascale și a insemnat iubitorii fotbalului sa…

- "Transmit un gand de apreciere si incredere colegilor mei de breasla, medicilor, asistentilor medicali, infirmierilor pentru efortul depus in asigurarea asistentei medicale, precum si pentru celelalte categorii de personal care lucreaza in unitatile sanitare, serviciile de ambulanta, directiile de sanatate…

- Celebrul actor si director al Teatrului de Revista „Constantin Tanase” a povestit pentru click.ro cum se descurca in izolare. Alexandru Arșinel este ajutat cu cumparaturile de catre cei doi baieți și cele doua nurori. In casa actorului nu mai intra nimeni de doua saptamani. Citește și: Actorul…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca pensionarii nu trebuie sa isi faca griji, deoarece pensiile vor veni la timp. De asemenea, directorul Postei Romane a plusat si a spus ca pensiile vor veni chiar mai devreme decat ar trebui."Pensiile vor veni la timp. Sunt in contact permanent cu directorul…

- Pandemia care a luat cu asalt tot globul, a semanat ingrijorarea și in mintea și inima ocna mureșenilor. In plus, avand in vedere reglementarile in vigoare, marea majoritate a cetațenilor iși vor petrece mai multe zile la rand inchiși in casa sau iși vor desfașura activitațile in limitele propriei curți.…

- A fost depașit pragul de 1.000 de victime in Italia. Comisarul Angelo Borelli a anunțat bilanțul epidemiei de coronavirus: 15.133 de cazuri, inca 2.249 in ultimele 24 de ore. Numarul morților a ajuns la 1.016, cu 188 de victime inregistrate intr-o singura zi, iar 98% au peste 68 de ani. 1.153…