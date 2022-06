Cum să machiezi ochii albaștri? Ochii albaștri au nevoie de puține produse pentru a fi sublimați. De la portocaliu la taupe și negru, iata toate nuanțele care scot in evidența imediat ochii albaștri. Vezi ce nuanțe trebuie sa eviți! Uneori, pentru a evidenția stralucirea ochilor albaștri, sunt suficiente un eyeliner și puțin rimel. Daca ai... The post Cum sa machiezi ochii albaștri? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mulți turiști care așteapta cu nerabdare sa ajunga la Raiul Alb al narciselor de pe masivul Saca din Parcul Național Munții Rodnei. Insa, „pentru a va face calatoria cat mai ușoara in aceasta saptamana colegii noștri și jandarmii montani din Rodna s-au ocupat de intreținerea traseului tematic spre…

- 102 ani, un secol de viața și zambetul a ramas la fel peste ani…Atata timp cat nu ni se usuca radacinile, raman vii tradițiile, omenia, curajul și puterea! PUTEREA de a trece prin viața frumos și demn…Corpul imbatranește, dar ochii raman vii, iar ochii dumneaei albaștri spun mii de povești și au ramas…

- Fosta jumatate a trupei Morandi pregatește proiecte noi. Randi a acordat un interviu in exclusivitate publicației EGO.ro in care a vorbit despre asta. In plus, a dezvaluit și cum este sa compuna piese, pentru cei care se intreaba de ce artiștii nu scot creații pe banda rulanta. Randi scrie doua scenarii…

- O mama din Ucraina a povestit cum fiul ei de 13 ani a fost ucis, cand amandoi incercau sa fuga de ruși. Soldații s-au jucat cu ei și i-au lasat sa plece, iar apoi au deschis focul.Inna și cei doi fii ai sai au parasit Kievul cand a inceput razboiul și au mers in satul Peremoha, departe de razboi, credea…

- Jandarmii din cadrul postului de Jandarmi Montani Slanic Moldova au intervenit in sprijinul unui barbat din Brasov, care s-a ratacit cu masina pe un drum forestier. Mai mult, plecat pe jos dupa ajutor, barbatul s-a intalnit si cu un urs. Miercuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Catalin Botezatu a avut o prima reacție dupa ce fanii lui au comentat ca e transformat in cea mai recenta poza incarcata pe rețelele de socializare. A spus ca nu are nicio operație estetica la fața și nici nu-și editeaza pozele inainte de a le publica in mediul online. Creatorul de moda apare intr-un…

- Ochii politicienilor americani e indreptat acum spre Estul Europei și la dezvoltarile care ar putea lua amploare de la conflictul militar din Ucraina. Președintele PMP, Eugen Tomac, aflat in SUA la invitația aliaților din Partidului Republican s-a intalnit cu influentul senator republican Marco Rubio.…

- Valul disperarii! Aceasta este imaginea de la vamile romanesti cu Ucraina. Acolo vin din ce in ce mai mulți oameni disperati. In ultimele 24 de ore, numai prin punctul de trecere de la Sighetu-Marmatiei au intrat 1.700 de ucraineni.