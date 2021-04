Stiri pe aceeasi tema

- Scrimera romana Maria Boldor a fost eliminata in primul tur al tabloului principal al turneului de la Doha. Floretista tricolora a pierdut meciul cu Anna Sauer (Germania), 5-15, și a incheiat Grand Prix-ul de floreta din Qatar pe locul 47, informeaza Federatia Romana de Scrima. La masculin, Silviu Roșu…

- Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit la Digi24 despre Postul Paștelui, despre care se știe ca este unul dintre cele mai lungi posturi din an. De altfel, Mihaela Bilic este de parere ca „40 de zile putem trai doar cu apa. Este o chestiune pe care religia o știe, și este de comun acord cu medicina” și…

- Un cuplu din Iași au creat o afacere la care mulți nu s-ar fi gandit, chiar in camera de camin. Dumitrița Sandu și Flavian Birliba creeaza diferite aranjamente din plante. Cu ultimele economii, cei doi au cumparat bani și pamant. Cine s-ar fi gandit ca in doar cateva luni vor avea o afacere de succes?…

- Detii un magazin online sau doresti sa incepi o afacere prin care sa vinzi produse de la distanta? In ziua de astazi afacerile functioneaza cu predominanta in mediul online si astfel nu mai este de ajuns doar sa ai un magazin fizic unde poti primi clientii tai. Tot mai multi te vor cauta si pe […] Articolul…

- Peste colonia de bacterii, adica ciuperca numita kombucha sau scoby, se adauga ceai negru sau verde si zahar, care urmeaza a fi transformat si consumat in procesul de fermentatie, ce dureaza in jur de doua saptamani. Si asa apare Kombucha it’s alive!, o bautura iesita din tipare, dar intrata in baruri…

- Sesiunea de primire cereri de finanțare pentru submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri – componenta DIASPORA, este inca activa iar cei interesați pot depune cereri pana pe 4 mai 2021, ora 16:00. Ghidul solicitantului pentru aceasta sesiune a fost modificat pentru a ușura accesarea finanțarii nerambursabile…

- Romanul Nicolae Deneș este, de 17 ani, prim-solist al celebrului balet de la Moulin Rouge. Este un produs al școlii romanești de dans, fiind absolvent al Liceului de coregrafie „George Enescu” din București și fost dansator la Opera Naționala. Din 2004 s-a stabilit insa in Franța, dupa ce, printr-o…