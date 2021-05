Fericirea este scopul pe care majoritatea femeilor și-au propus sa il indeplineasca. Exista nenumarate carți despre fericire și la fel de multe citate menite sa te inspire sa gasești bucurie in lucrurile mici, sa le oferi acestora o insemnatate aparte. Totuși, fericirea se lasa adesea așteptata și tu poți pune la indoiala faptul ca ai putea vreodata sa o obții. Daca te regasești in acest scenariu, „piesa de puzzle” care iți lipsește e chiar increderea in propria persoana.