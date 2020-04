Stiri pe aceeasi tema

- Deputat PSD, Cristina-Elena DINU a precizat, intr-un comunicat de presa, ca sanatatea și siguranța romanilor sunt acum mult mai importante decat disputele politice„Principala prioritate a PSD in aceste zile este ca Romania sa aiba un guvern stabil și legitim, care sa poata acționa prompt pentru…

- Utilizarea maștilor de protecție este ceva mai complicata decat sunt mulți oameni tentați sa creada. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca o masca trebuie purtata doar pana cand aceasta devine umeda. De asemenea, atunci cand arunci o masca, nu treubuie sa atingi decat elasticul care se prinde…

- Coronavirusul (coVID-19) este distrus de sapun, de dezinfectanți comuni precum alcoolul medicinal, deci igiena mainilor e foarte importanta!!! – Coronavirus nu se transmite prin aer, se transmite prin contactul la nivelul suprafețelor, prin picaturile de tuse ajunse pe fața, gura, nas, ochi. Daca cineva…

- Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania (A.N.S.M.R.) si Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea, pe luna ianuarie a anului 2019, a celor 42 de structuri judetene sau locale salvamont din cele 24 de judete cu activitate de salvare montana din Romania. Luna ianuarie,…

- Pactul Ecologic European (Green Deal) ce are obiectiv ca în 2050 Europa sa fie neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon. Asta înseamna un program de reducere masiva a poluarii, transportul rutier de marfa fiind unul din cei mai mari poluatori. Este o buna oportunitate pentru…

- Salvamontistii au intervenit, pe parcursul anului 2019, la peste 7.000 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate aproximativ 9.000 de persoane, a anuntat marti, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor…

- Politistii din Alba continua activitatile pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant dar si pentru cresterea sigurantei elevilor, prin reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere. Actiunile politistilor, in unitatile…

- Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) are un nou presedinte pentru urmatorii doi ani, respectiv 2020 si 2021, Sorin Petre, el preluand mandatul de doi ani de la Dana Ababei, conform unui comunicat al organizatiei, remis marti AGERPRES. Ordonanta Guvernului…