- Un barbat a fost susprins, joi seara, sub un mal de pamant intr-o cariera de piatra din localitatea Cerdac, judetul Bacau, informeaza ISU Bacau. La fata locului intervin mai multe echipaje de salvatori, potrivit News.ro . Persoana a fost gasita, iar in prezent echipajele de paramedici impreuna cu echipajele…

- Pe parcursul unui an de activitate actualul guvern al Moldovei ar fi trebuit sa dea mai multe rezultate pentru țara și cetațenii sai și, cel mai probabil, el are nevoie de singe proaspat. Pe de alta parte, Cabinetul de Miniștri poate fi evaluat nu prin prezența anumitor rezultate, ci prin absența a…

- Astronomii au monitorizat o „vaduva neagra” care pandește in spațiu la 3.000 de ani lumina de Pamant și este un obiect cosmic record.Steaua neutronica este clasificata drept o „vaduva neagra”, titlul facand trimitere la femele paianjen care iși devoreaza masculii mult mai mici dupa imperechere. Asemeni…

- Fiecare gospodina știe cat de repede se murdaresc prosoapele de bucatarie sau de baie și cat de dificil este sa le cureți ulterior. De regula, spalarea regulata nu poate face fața petelor de grasime, fructelor de padure și altor produse prezente in bucatarie in cantitați mari. In plus, majoritatea detergenților…

- Romania nu este numai o țara care are destinații senzaționale, peisaje superbe și locuri unice in lume, ci este și țara in care a fost facuta cea mai mare descoperire din Europa. Ce s-a gasit intr-o pestera din Muntii Banatului, in apropiere de Anina. Statea ascuns in pamant de 40.000 de ani.

- Superluna din 13 iulie va fi cea mai mare luna plina care va putea fi vazuta in 2022. Romanii pasionați de astronomie au posibilitatea de a surprinde pe 13 iulie o priveliste a celei mai mari Superluni din acest an, numita si Superluna Buck. Cum se poate vedea pe cer și la ce ora va fi […] The post…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, este in corzi pentru ca echipa de miniștrii i se destrama. Aseara, au demisionat miniștrii de la Finanțe și Sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sa-i cinstim prin rugaciune și fapte bune, lepadandu-ne de pacatele noastre! Dupa cateva zile de post, o mare sarbatoare creștina ne-a umplut, din nou, sufletele cu bucurie. Praznicul sfinților și intru tot laudaților Apostoli Petru și Pavel, propovaduitorii Evangheliei lui Hristos, mari stalpi ai…