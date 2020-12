Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Canada a avut parte de o surpriza de proporții, pisca ce venea zilnic la ușa ei pentru mancare s-a prezentat intr-o zi in fața ei cu „toata familia”. Femeia a primit-o in casa pe ea și pe cei șase puiuți și a postat pe Facebook povestea impresionanta care a devenit virala, scrie Metro.co.uk.Lisianne…

- Dr. Silvia Uricaru (65 de ani), medic de familie in comuna Magura, județul Bacau, a decedat, dupa doua saptamani de lupta cu noul coronavirus. Dr. Uricaru s-a tratat la domiciliu de COVID-19, insa starea i s-a agravat și s-a internat la Spitalul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dr. Robert Redfield, directorul Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite ale Americii, a declarat, miercuri, ca este puțin probabil ca un vaccin impotriva COVID-19 sa fie disponibil, pe scara larga, pana in primavara sau vara viitoare, informeaza CNN.Acesta a spus ca un vaccin…

Un nou an scolar este pentru toti un prilej de bucurie si speranta, un nou inceput, plin de vise și realizari frumoase.

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor a verificat condițiile pe care unitațile de invațamant din municipiu le-au asigurat pentru preșcolarii și elevii satmareni, in actualele condiții ale pandemiei de coronavirus. A asigurat toate resursele financiare necesare pentru ca școlile sa iși poata…

- Votul politic de la locale e un bun barometru pentru parlamentare. Votul pentru primari nu poate fi luat in calcul la modul absolut. Am spus-o de ce. Sint multe situatii in care optiunea pentru o persoana intrece optiunea pentru un partid. Una dintre conditiile acestei situatii e data de o prezenta…

- Inspectoratul Școlar Județean Covasna a anunțat, vineri, ca a fost și este preocupat de asigurarea condițiilor necesare inceperii noului an școlar in cele 303 de unitați de invațamant, reprezentand 77 de unitați de stat cu personalitate juridica și ca, in ultima perioada s-a desfașurat un prim tur de…

- Niciodata prostia guvernului n-a lovit mai tare ca în acest an, deopotriva în copii, parinți și bunici. Dupa neplata pensiilor marite cu 40% și a alocațiilor pentru copii dublate, haosul din învațamânt, legat de începerea noului an școlar, este dovada faptului ca obiectivul…