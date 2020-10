Cum sa alegi parfumul potrivit pentru sezonul rece Asa cum iti schimbi garderoba odata cu fiecare anotimp, alternarea parfumurilor in functie de sezon este la fel de importanta. De ce? Parfumul functioneaza, intr-un fel, ca un accesoriu care completeaza tinuta. Aromele de vara sunt, de obicei, fresh si revigorante, avand la baza note de citrice, bergamota, flori albe si tonuri marine. Prin contrast, parfumurile de iarna ar trebui sa te invaluie, asemenea unei esarfe de casmir, evocand tonuri calde, aromate.



