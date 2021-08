Cum să alegi confortul în ținutele office Cand vorbim de ținutele formale, pentru birou, ale femeilor, cuvantul confort nu prea iși are locul in propoziție. De obicei, aici vorbim despre o eticheta vestimentara care impune un stil rigid, indreptat catre eleganța. Pentru ca ținutele office sunt menite sa insufle respect, seriozitate și incredere. Din acest motiv, sacourile clasice, rochiile pe linia corpului, cu lungime peste genunchi sau pantalonii clasici, camașile și pantofii Oxford sau stiletto sunt piese cheie pentru astfel de ținute. Insa, conform noilor norme in zona de lucru și mai ales a noilor tendințe vestimentare,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

