Stiri pe aceeasi tema

- Oja semipermanenta este o tehnica de manichiura care pastreaza unghiile perfect ojauite, fara defecte, timp de pana la doua saptamani. Ideala inainte de un concediu la mare sau pentru picioare cand sosesc zilele frumoase, aceasta metoda este totusi controversata. Solutie miraculoasa sau ruina pentru…

- Intr-un peisaj muzical in care imaginea ajunge uneori sa cantareasca mai mult decat muzica, Alexandra Ușurelu este o gura de aer proaspat. Naturala și cu o prezența care aduce aminte de o zana din basme, ea a cucerit publicul cu ușurința. In februarie, Alexandra a lansat albumul „Fata care chiar exista”…

- Ce manichiura se poarta in 2021 Trend-urile in materie de manichiura sunt in continua schimbare. Specialiștii in domeniu au stabilit deja ce unghii se poarta in 2021. Iata in continuare cateva modele din care poți sa alegi, dar și produse pe care le poți folosi pentru a obține rezultatele dorite. Unghiile…

- Nutriționistul Mihaela Bilic a dezvaluit cateva trucuri cu ajutorul carora poți scapa de burta și iți poți menține silueta. Iata care sunt recomandarile nutriționistului cu privire la pierderea in greutate!

- Ca sa te bucuri cat mai mult de noile tale ghete din piele de dama trebuie sa le acorzi o atenție deosebita și cand nu le porți efectiv. Intreținerea incalțamintei din piele naturala este destul de simpla, mai ales daca știi de la inceput ce ai de facut. Rezistența perechilor de ghete din piele pentru…

- Chiar daca iți place o materie sau un subiect, de foarte multe ori ți se pare dificil sa asimilezi noțiunile noi și iți dai seama ca dupa ore lungi de studiu ai reținut prea puțin din ce ai invațat. Mai ales daca ești in preajma unui test sau a unui examen, te cuprinde panica, iar asta te ajuta și mai…

- A inceput goana dupa cadouri! Cum sarbatorile de iarna bat la ușa, ai și dat iama-n economii. Numai cu niște trucuri psihologice vei inceta sa faci achiziții impulsive și vei incepe, de asemenea, sa intorci incet o parte din banii cheltuiți și sa iti acumulezi capitalul. Care sunt cele mai... The post…

- Cum sa te lași de fumat? Fumatorii încearca periodic sa gaseasca metode ca sa se lase de fumat. Întrebarea cum sa te lași de fumat a dat naștere unor discuții interminabile. De-a lungul efortului de renunțare la fumat apar momente dificile, în…