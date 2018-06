Cum să ai un miros intim plăcut Un miros urat este jenant pentru o femeie, insa intrebarea de un milion de puncte este cum ar putea ca vaginul lor sa miroasa asemenea unui camp de levantica? Iata ce spun specialistii de la youqueen.com. Mergi la ginecolog regulat

Adevarul este ca nimanui nu-i face placere sa mearga la medic, insa adevarul ca niciun sfat venit din partea pietenelor nu poate inlocui parerea competenta a unui specialist. Daca ti se pare ca vaginul tau miroase ciudat s-ar putea sa ai o infectie sau o boala venerica. Nimeni nu-si doreste asta iar tu trebuie sa fii sigura ca nu ai asa ceva. Insa chiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

