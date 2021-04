Cum s-au schimbat în 2020 amenințările malware din sectorul financiar Potrivit unui raport Kaspersky, peisajul amenințarilor financiare a cunoscut un an pandemic care a schimbat regulile jocului. S-a constatat ca, în timp ce volumul general al amenințarilor prin PC-uri sau telefoane mobile a scazut în aceasta perioada, atacatorii cibernetici folosesc tehnici de propagare noi și avansate. Geografia atacurilor a devenit mai diversificata și mai extinsa - în special din perspectiva malware-ului financiar propagat pe dispozitivele mobile.



Pe o ruta tradițional profitabila pentru infractori, aceste evoluții și accentul semnificativ pus pe dispozitivele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei isi va afla adversarele de la turneul din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 21 aprilie, cand, la sediul FIFA de la Zurich, va avea loc tragerea la sorti, informeaza fifa.com. Pana la aceasta ora, si-au mai asigurat calificarea la JO 2020 14 natiuni: Romania, Franta,…

- Selectionata Romaniei isi va afla adversarele de la turneul masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 21 aprilie, cand va avea loc tragerea la sorti, la sediul FIFA de la Zurich, a confirmat luni forul fotbalistic mondial, citat de agentia EFE. Alaturi de Romania…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…

- Momentul în care în fotbalul românesc va funcționa video arbitrajul se apropie, informeaza Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu. Discuțiile dintre Federație și LPF vor duce spre un numitor comun. Astfel, conform lui Vochin a fost lamurita și problema…

- Biroul National de Statistica informeaza, ca exporturile de marfuri realizate in luna decembrie 2020 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 16,7% mai mica in raport cu luna noiembrie 2020 și similara celei inregistrate in luna decembrie 2019. În anul 2020 exporturile de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina, care va intra in vigoare de luni. Este vorba, printre altele, de Portugalia, Israel, Cehia, Spania, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Marea…

- Conform unor surse din piața, un nou brand de smartphone-uri va intra pe piața din Romania incepand cu acest trimestru. Vivo, o companie cunoscuta mai degraba in Asia și parte a BBK Group (din care mai fac parte Oneplus, OPPO și Realme) va anunța curand lansarea oficiala pe piața din Romania. VIVO are…

- Avertismentul Centrului European al Bolilor vine dupa ce infectarile cresc alarmant in mai multe țari europene, in paralel cu inceperea campaniei de vaccinare. Specialiștii spun ca nu este momentul relaxarii, pentru ca cele trei mutații ale coronavirusului, alaturi de varianta originala reprezinta un…