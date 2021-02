Stiri pe aceeasi tema

- Școala in Romania este programata sa reinceapa in format fizic pe 8 februarie. Indiferent de scenariul in care aceasta deschidere va avea loc (verde, galben sau roșu), examenele naționale nu se amana. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca e nevoie de o programa puternic adaptata, pentru ca exista…

- In noaptea din 19 spre 20 ianuarie, pe intreg teritoriul Republicii Moldova au fost inregistrate temperaturi scazute, in nordul țarii a nins. Pe partea carosabila a unor sectoare de drum s-a format lunecuș.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, in urma consultarilor cu reprezentantii elevilor, profesorilor si parintilor, s-a stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a se asigura relevanta lor. "Tematica de examen va fi stabilita, adaptata, corelata cu realitatile…

- Potrivit unui comunicat al combinatului, o intrerupere neașteptata a energiei electrice din sursa externa a determinat oprirea/punerea in siguranța a instalaților de pe platforma Azomureș. Comunicatul mai precizeaza ca nu exista pericol pentru angajați și pentru comunitatea locala, iar autoritațile…

- “Recuperarea se va face doar prin devotamentul fiecarui cadru didactic”, a anunțat Cimpeanu in cadrul unei declarații de presa susținute, joi, dupa o intalnire cu sindicatele din invațamant, cu asociațiile de studenți, elevi și parinți. Este prima data cand ministrul lasa de ințeles ca profesorii nu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca examenele naționale ar putea suferi modificari, daca nu se va putea reveni la invațamantul clasic. Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a afirmat ca iși dorește intoarcerea la invațamantul clasic din semestrul doi al acestui an școlar. Insa, daca acest…

- Un grup de excursionisti a gasit duminica un monolit metalic intr-o rezervatie naturala din provincia Frizia situata in nordul Olandei, asemanator cu cei descoperiti in ultimele saptamani in Statele Unite si Romania si a caror origine este inca necunoscuta, informeaza EFE. Si in acest caz, nu se stie…

- Iarna a inceput „sa-și arate colții”, iar burnița și ninsoarea iși fac simțita prezența. Pe drumurile naționale și autostrazile din Vestul țarii au fost raspandite peste 130 de tone de material antiderapant in cursul nopții care a trecut.