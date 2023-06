Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP. „Acest razboi nu va…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, ca Adunarea Parlamentara a NATO a adoptat o declaratie importanta, prin care recunoaste ca genocid crimele Rusiei impotriva Ucrainei.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Rusia susține ca Ucraina a incercat un atac cu drone asupra Kremlinului, in cursul nopții de 2 spre 3 mai 2023, dar ca acest atac a eșuat. Rusia susține ca pregatește represalii impotriva Ucrainei, drept raspuns la atacul care urma sa loveasca palatul Kremlinului din Moscova. Rusia susține ca acest…

- Comandantul suprem aliat al fortelor NATO, Christopher Cavoli, s-a intalnit duminica cu seful statului major ucrainean Valerii Zalujnii pentru a discuta situatia de pe fronturile razboiului cu Rusia, in contextul in care Ucraina se pregateste pentru declansarea unei ofensive de primavara pentru recucerirea…

- Belarusul are nevoie de garantii ca Rusia il va apara ”ca pe propriul teritoriu” in eventualitatea unui atac extern, a declarat luni, 10 aprilie, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa BelTA , transmite Reuters. Menționam ca Lukașenko, aliatul fidel al lui Putin, a facut…

- In ultima vreme, incepand aproximativ cu o luna in urma, locul Republicii Modova in contextul razboiului ruso-ucrainean a devenit un subiect de interes sporit in discursul politic, mediatic și propagandistic, atat in țara, cat și in afara. Prezentarea distorsionata a situației reale a impins lucrurile…

- Deși UE rupe de la alte investiții nu mai puțin de 2 miliarde de euro, doar pentru obuzele ucrainenilor, Kievul spune ca tot este puțin. Ministrii apararii din statele membre ale UE au discutat miercuri la Stockholm un plan de achizitii si livrari de obuze destinate Ucrainei care ar putea ajunge la…