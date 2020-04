Cum s-a uratit Armie Hammer in carantina Cum s-a uratit Armie Hammer in carantina Armie Hammer este considerat a fi unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood. Are un zambet perfect ce ar topi pana si ghetarii si o privire patrunzatoare. Te-ai gandi astfel ca nu are de ce sa renunte la imaginea sa fara cusur. Iata insa ca perioada de izolare scoate ce e mai rau din unii oameni. someone pls help armie hammer rn pic.twitter.com/NcbnpcLvn3 — jullya. (@blvackswan) April 15, 2020 In primele zile de carantina, Armie Hammer si-a dorit sa vada cum i-ar sta cu mustata. Si nu orice mustata. Se pare ca i-a placut, incat nu vrea sa renunte… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

