- Lucian Buta, judecator la sectia penala a Judecatoriei Cluj-Napoca, a fost surprins fara masca la protestul AUR privind obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19. Inspectia Judiciara face verificari.

- Verbul „a crea” este folosit adesea greșit in exprimarea scrisa. Așadar, cum se scrie corect: „creeaza” sau „creaza”? Vezi explicația mai jos. „A crea” este verb de conjugarea I, terminat in „-a” și nu in „-ea”. Cea mai ușoara modalitate prin care iți poți da seama de conjugarea lui este sa il desparți…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 26 februarie — a 57-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 308 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Repornirea Termocentralei Mintia ar putea avea loc la mijlocul saptamanii viitoare, in conditiile in care minerii din Valea Jiului vor incepe lucrul pe 22 februarie si primul tren cu carbune va pleca de la exploatarile miniere spre producatorul de energie o zi mai tarziu, a declarat, sambata, directorul…

- DSP BN raporteaza 27 de noi cazuri de COVID, de la ultima raportare. Printre acestea, se numara și cele ale trei cadre didactice. In prezent, la nivelul județului sunt 231 de cazuri active de COVID 19. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru s-au inregistrat 27 de noi cazuri de infectare…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 8 februarie, se afla in carantina la domiciliu 668 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 8128 vindecari și 155 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost efectuate 60.533 teste. In data de 7 februarie au fost efectuate:…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-coronavirus Valeriu Gheorghița face noi precizari despre procesul de imunizare in masa a populației din Romania. Pana in prezent in Romania au fost livrate aproape 1 milion de doze de vaccin anti-Covid de la Pfizer și Moderna, respectiv 948.149 de doze de la…

- Prezent la ceremonia religioasa și militara din centrul Clujului, dedicata zilei de 24 ianuarie, Mitropolitul Andrei a explicat ca fauritorii unirii au fost impulsionati de un cuvant al Sfantului Apostol Pavel, noteza basilica.ro. „Alexandru Ioan Cuza, de acolo de sus din Ceruri, si cei multi…