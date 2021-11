Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2016, Cristi Șerb a caștigat premiul de 30.000 de euro al primului sezon „Chefi la cuțite”. El este bucatar și coproprietar al unui restaurant din Capitala. Competiția l-a ajutat foarte mult pe fostul concurent in evoluția sa. Din iubirea pentru arta culinara, el a decis sa ramana in domeniul…

- Astazi se implinesc doi ani de cand Mihai Constantinescu s-a stins din viața. Soția artistului a facut marturisiri, in lacrimi, la Antena Stars despre perioada grea din viața ei. Rudele și apropiații au organizat parastasul de doi ani și au fost alaturi alaturi de Simona Constantinescu.

- In exclusivitate la Antena Stars, Eliza Natanticu a marturisit ca Asia Express este o experiența unica, o experiența care te ajuta sa vezi altfel viața și care, totodata, te schimba radical. Soția lui Cosmin Natanticu a povestit ca și inainte de participarea la emisiune era o persoana care aprecia toate…

- Indragitul concurent de la Chefi la cuțite, Silviu Costan, este un barbat casatorit de șapte ani și traiește o adevarata poveste de dragoste alaturi de soția lui, Larisa. Puține persoane știu despre cum s-au cunoscut, așa ca fostul concurent a decis sa dea carțile pe fața. Iata ce a declarat in exclusivitate…

- Anca Dinicu alias Gina Felea a facut declarații inedite despre viața ei amoroasa in cadrul unui interviu pe YouTube. Cunoscuta actrița s-a iubit cu Kani, fostul concurent de la Chefi la cuțite sezonul 9. Nimeni nu știa acest lucru despre ”blonda lui Bendeac”, insa recent, Anca Dinicu a dat totul din…

- Alexandru Badițoaia, fost concurent Chefi la cuțite in sezonul 9, s-a casatorit civil cu Lusiana Ana-Maria. Tanarul a postat fotografii pe Instagram din ziua cea mare, alaturi de cea care i-a devenit soție.

- Bucurie mare in familia lui Kani! Fostul concurent de la Chefi la cuțite a devenit tatic pentru prima oara și nu iși mai incape in piele de fericire! Soția lui, Maria, a nascut o fetița perfect sanatoasa, pe nume Eva. Cei doi au postat și prima fotografie cu bebelușul, la prima plimbare! Iata cum au…

- Alexandro Matias a fost una dintre persoanele publice care s-au aventurat in experiența ”Splash! Vedete la apa” cu succes. Totuși, fostul concurent de la ”Chefi la cuțite” a reușit sa sara de la 10 metri doar cand a fost pacalit, in antrenamente. In fața juriului, bucatarul a facut doar saritura de…