- Halle Berry și Olivier Martinez au finalizat, in sfarșit, divorțul dupa o batalie juridica de aproape opt ani de zile. Cei doi au impreuna un copil, iar actrița a cazut de comun acord sa plateasca 8.000 de dolari pe luna pentru pensie alimentara.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu lanseaza un atac furibund la adresa defunctului Constantin Balaceanu-Stolnici, cel care a incetat din viața la varsta de 100 de ani. CTP susține ca academicianul a fost unul dintre ”cei mai vomitivi turnatori la Securitate”, ba chiar era și laudat de securiști pentru…

- Teodora Stoica face ce predica! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe fiica lui Mihai Stoica in timp ce a ieșit la cumparaturi. Dupa ce si-a schimbat total viata, tanara care a invins cancerul nu se abate de la rutina pe care o aplica.

- Un judecator federal a respins procesul de defaimare intentat de Donald Trump impotriva CNN, in valoare de 475 de milioane de dolari, in care fostul presedinte sustinea ca descrierea de catre postul de televiziune a fraudarii alegerii sale drept "marea minciuna" l-a asociat

- Un autoportret realizat de Johnny Depp a fost pus in vanzare joi. Acesta il infațișeaza pe starul de la Hollywood in perioada in care se afla intre doua procese legate de casatoria cu fosta soție Amber Heard.Conceputa in 2021, lucrarea intitulata „Five" a fost finalizata anul acesta, conform Mediafax.…

- Theo Rose traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei și asta pentru ca artista se bucura alaturi de Anghel Damian de creșterea micuțului lor, Sasha Ioan. Cantareața este și mai activa pe rețelele de socializare de cand a devenit mama pentru prima data, iar recent a postat un videoclip…

- Banii pe care Johnny Depp i-a primit in urma disputei legale cu Amber Heard vor merge in scopuri caritabile. Actorul din "Piratii din Caraibe" va dona milionul de dolari obtinut de la fosta lui sotie catre cinci organizatii, pana la 200.000 de dolari fiecare.