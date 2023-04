Stiri pe aceeasi tema

- Damian Draghici și soția sa, Cristina, au devenit parinți intr-un moment in care nici nu mai sperau. Șansele ca aceasta sa ramana insarcinata erau minime, astfel ca bucuria lor a fost uriașa, primind un baiețel perfect sanatos, pe care l-au numit Andrei.

- In aceasta seara, Curtea de Apel București a decis ca Andrew și Tristan Tate sa fie eliberați din arestul preventiv. Imediat dupa ce s-a aflat ca masura a fost inlocuita cu arestul la domiciliu, a ajuns și avocatul celor doi, care a facut cateva precizari.

- Fostul șef al Serviciului de securitate al Ucrainei (SBU) din regiunea Harkov, Roman Dudin, risca inchisoare pe viața pentru tradare. El este acuzat ca a incercat sa preia guvernul regional in etapa inițiala a invaziei totale a Rusiei și ca a predat arsenalul rușilor, potrivit rbc.ua. Angajații SBU…

- In urma cu puțin timp, avocatul fraților Tate a facut declarații direct de la Tribunalul București. Este o zi importanta pentru Andrew și Tristan Tate, asta pentru ca astazi se va afla daca vor fi sau nu eliberați din arest. Iata ce marturisiri a facut Eugen Vidineac despre ziua de astazi!

- In cursul zilei de azi, Andrew și Tristan Tate afla daca vor ieși din spatele gratiilor, dupa ce au contestat decizia luata de Tribunalul București pe data de 21 februarie, atunci cand le-a fost prelungit arestul prevenitv cu 30 de zile. Primele declarații ale avocaților fraților Tate despre stenogramele…

- Andrew și Tristan Tate au ajuns, marți, in fața procurorilor, pentru a afla daca vor fi eliberați sau nu din arest. Pana cand instanța va lua decizia, avocatul celor doi milionari britanici a oferit noi informații din dosar și a susținut, in continuare, nevinovația clienților lui.

- Imagini aparute pe retelele sociale, in care se presupune ca ar fi un disident iranian incarcerat si in care acesta, aflat in greva foamei, apare ingrozitor de slab au provocat indignare in mediul online, sustinatorii sai avertizand vineri ca risca sa moara, relateaza Reuters. Farhad Meysami, in varsta…

- In urma cu patru ani, Oana Radu incepea procesul de slabire, care a ajutat-o sa dea jos peste 65 de kilograme. Afla din randurile de mai jos cum i-a influențat viața aceasta schimbare radicala, dar și cum mai arata acum.