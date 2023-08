Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Neamt, gelos nevoie mare, i-a dat foc femeii care-l ingrijea, turnand peste ea un lichid inflamabil. Sentinta aplicata de judecatori este definitiva, fiind cu executare in penitenciar. Condamnarea a fost decisa zilele trecute la Curtea de Apel Bacau, dupa ce Constantin Bobric, in varsta…

- Dragoste cu nabadai: Un barbat in varsta de 33 de ani s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție pe numele sau, dupa ce și-ar fi amenințat și agresat fosta iubita Dragoste cu nabadai: Un barbat in varsta de 33 de ani s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție pe numele sau, dupa ce și-ar fi amenințat…

- Politistii din Roman au efectuat doua perchezitii domiciliare la o femeie acuzata ca a inselat un barbat caruia i-a vandut medicamente in valoare de 60.000 de euro. „Cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in perioada 2021-2023, o femeie in varsta de 44 ani, din Gadinti, i-ar…

- INCREDIBIL… Gafa de proporție a judecatorilor de la Judecatoria Vaslui, in cazul violatorului de la Gara. Acesta a fost pus in arest la domiciliu, la o adresa la care locuiește și unul dintre martorii oculari din dosar. Cazul a șocat opinia publica, dupa ce sambata, judecatorul de drepturi și libertați…

- Un tanar de 24 de ani, din Blaj, a SPART ușa unei case și a intrat peste fosta iubita: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu și dosar penal Un tanar de 24 de ani, din Blaj, a SPART ușa unei case și a intrat peste fosta iubita. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu și dosar penal. La data de…

- Noua moda la Botoșani: „Șofer” fara permis. Dosar penal pentru un barbat din comuna Mihai Eminescu Duminica, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul comunal D.C. 61, in comuna Mihai Eminescu, un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani,…

- In minivacanta prilejuita de zilele libere din perioada 1-5 iunie 2023, politistii nemteni au constatat sau efectuat cercetari in nenumarate infractiuni comise pe drumurile judetului, fiind vorba despre soferi prinsi bauti, accidente cu victime sau alte fapte. A iesit in evidenta un caz mai aparte,…

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița fac cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a fost depistat conducand un autoturism, deși nu avea acest drept. In ziua de 4 iunie a.c., in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere…