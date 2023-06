Stiri pe aceeasi tema

- Loialitatea Garzii Nationale ruse va fi cheia modului in care se desfasoara criza (spionajul militar britanic)Trupe Wagner se indreapta catre nord, in regiunea Voronej, probabil catre Moscova, potrivit serviciilor militare britanice de informatii, citat de BBC News. CITESTE SI Vrea Coldea prin…

- Publicația germana Bild a publicat vineri o animație in care este prezentat modul in care ar fi avut loc, probabil, „implozia catastrofala”, in urma careia cele cinci persoane aflate la bordul submersibilului au murit.

- Misiunea submersibilului Titan la epava Titanicului, incheiata tragic cu o „implozie catastrofala”, a fost precedata de o serie de greșeli care au dus la moartea tuturor celor 5 pasageri aflați la bord. O parte dintre acestea puteau fi evitate ușor, potrivit Business Insider.

- Expertul in cautari subacvatice David Mearns spune ca „singura consolare” in tragedia imploziei submersibilului Titan este ca cei 5 oameni aflați la bord nu au suferit „zile intregi, relateaza BBC. Submersibilul a facut implozie in apropiere de epava Titanicului.

- Un sistem de salvare al Marinei Statelor Unite a sosit la St. John's, in provincia canadiana Newfoundland, unde va fi pregatit pentru a participa la cautarea submarinului Titan disparut duminica in timpul unei coborari la epava Titanicului, a declarat miercuri un oficial al fortelor navale americane,…

- Echipele de salvare și-au extins cautarile, incercand sa gaseasca submersibilul Titan, care ducea turiști sa vada epava Titanicului și a disparut, cu cinci persoane la bord și oxigen limitat.

- Cu puțin timp in urma, pe traseul R6, intre localitațile Malaiești și Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident. Din nefericire, 2 persoane au decedat și cel puțin 12 sunt traumatizate in impactul produs intre un microbuz de ruta de model Mercedes și un automobil de marca Opel. Polițiștii…