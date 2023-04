Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Monica Odagiu traiește momente de groaza in aceste zile, dupa ce, ieri, a calcat mortal un pieton, in timp ce conducea prin București. Potrivit primelor informații, barbatul in varsta de 35 de ani circula neregulamentar atunci cand a fost lovit de artista. Poliția a ajuns imediat la fața locului,…

- Un barbat de 72 de ani a fost decapitat dupa ce a fost lovit violent de o mașina. Barbatul traversa neregulamentar strada. Accidentul teribil s-a produs luni seara, in fata Palatului de Justitie din București. Potrivit site-ului B1.ro, barbatul ar fi incercat sa traverseze strada prin loc nepermis,…

- Un accident grav a avut loc pe Bd. Iuliu Maniu din București.Un pieton in varsta de 24 de ani a fost lovit mortal astazi, de un șofer de aceeași varsta. Un apel la 112 semnala faptul ca, in jurul orei 14.20, a avut loc un accident de circulație inregistrat pe Bd. Iuliu Maniu, din sectorul 6. Accidentul…

- Un tren de calatori care circula de la București la Targu Mureș a lovit mortal un cioban și aproximativ 20 de oi. Potrivit IPJ Brașov , polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca trenul Inter-Regio 1645, care circula pe relația București- Targu Mureș, in zona localitații Prejmer,…