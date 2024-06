Accident în Capitală. Un șofer de ambulanță băut a lovit un pieton. Victima, transportată la spital Un șofer de ambulanța a provocat un accident, in Capitala. Oricat ar parea de greu de crezut, s-a aflat ca barbatul ar fi urcat la volan baut. Accidentul a avut loc pe Calea Dorobanților, in Sectorul 1 al Capitalei. Așadar, intr-o zona destul de intens circulata. S-a intamplat in noaptea de miercuri spre joi. Un […] The post Accident in Capitala. Un șofer de ambulanța baut a lovit un pieton. Victima, transportata la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

